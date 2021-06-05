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Общество5 июня 2021 10:06

Росимущество Ставрополья открыло лот с двумя ножками для мебели за 111 рублей

Ранее их конфисковали
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Росимущество Ставропольского края выставило на продажу конфискованные ножки для мебели. Их отдадут за 111 рублей 65 копеек.

Из описания товара следует, что ножки пластмассовые, серого цвета, с декоративным орнаментом. У изделия есть отверстия для соединения с другой мебель, как того и требуют технические правила для опоры. Кроме того, на ножках также есть непонятная маркировка - "SY1188".

Сейчас ножки стоят в Ставрополе, их конфисковали у бывшего нерадивого владельца, который, видимо, не платил по долгам. Они уйдут по прямой продаже - аукциона не будет! Цена на товар указана с учетом НДС.