Росимущество Ставрополья открыло лот с двумя ножками для мебели за 111 рублей

Росимущество Ставропольского края выставило на продажу конфискованные ножки для мебели. Их отдадут за 111 рублей 65 копеек.

Из описания товара следует, что ножки пластмассовые, серого цвета, с декоративным орнаментом. У изделия есть отверстия для соединения с другой мебель, как того и требуют технические правила для опоры. Кроме того, на ножках также есть непонятная маркировка - "SY1188".

Сейчас ножки стоят в Ставрополе, их конфисковали у бывшего нерадивого владельца, который, видимо, не платил по долгам. Они уйдут по прямой продаже - аукциона не будет! Цена на товар указана с учетом НДС.