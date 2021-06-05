Какой будет погода в Ставропольском крае на выходных

В Ставропольском крае который день идут дожди. Погода на выходных не изменится, уверены в гидрометцентре региона.

В период с 5 по 7 июня на Ставрополье будет лить дождь. В отдельных районах возможны гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Температура ночью будет падать до 10-11 градусов.

Прогноз погоды на 5-7 июня. Фото: Гидрометцентр Ставрополья

ГУ МЧС по Ставропольскому краю ранее предупреждало о надвигающейся непогоде в период с 5 по 6 июня. Добавим только, что непогоду будет периодически сменять солнце - по состоянию на 11 часов в Ставрополе хорошая погода, несмотря на прогноз.