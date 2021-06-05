Невинномысск решил поддержать столицу Гипербореи в конкурсе

Ковдор. Фото: предоставлено мэрией Невинномысска

Мэр Невинномысска Михаил Миненков поддержал столицу Гипербореи, город Ковдор, в конкурсе "Города туристического притяжения". Об этом сообщает пресс-служба администрации.

- Друзья, давайте поддержим город Ковдор, который подал заявку на конкурс «Города туристического притяжения» и проголосуем за него! Ссылка в описании моего профиля! Ну а тем, кто спросит, почему мы должны поддерживать маленький город на севере, я расскажу все по порядку, - написал Миненков.

Невинномысск - ментор Ковдора. Как и у ставропольского города, там есть крупнейший завод компании "ЕвроХим", а также ему присвоен статус моногорода.

- Главное не это, а то, что Ковдор – это настоящая живая легенда Мурманской области. Это туристический центр всего Кольского полуострова. Там можно увидеть старейшие памятники и уникальную красоту нетронутой природы. Не зря его называют столицей Гипербореи – именно там ученые постоянно находят следы древней цивилизации, существовавшей еще до ледникового периода, - пишет мэр Невинномысска.

Большая часть населения Ковдора трудится в горно-обогатительном комбинате, диаметр которого - два километра, а глубина - полкилометра. Однако там есть на что просмотреть. Проголосовать за город можно по ссылке.