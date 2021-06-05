Полицейские из Пятигорска взяли взятку в валюте, выдав спрей за наркотики

В Железноводске вынесли приговор двум бывшим сотрудникам МВД по Пятигорску за взятку. Об этом "КП-Ставрополь" рассказали несколько собеседников.

Оперуполномоченные Х. и К. подговорили третье лицо купить у местного жителя капли для носа "Феназеп" за 9 тысяч рублей. После сбыта лекарства сотрудники пришли к продавцу в квартиру и сказали, что это - уголовно наказуемое деяние. За не привлечение к ответственности мужчины потребовали взятку в 500 тысяч рублей, рассказывает источник "Комсомольской правды" в суде. Через время, находясь в машине полицейского, продавец отдал им 6,6 тысяч долларов.

Х. и К. поймали. Им вменялась статья "Получение взятки в крупном размере". Железноводский городской суд дал каждому по 7 лет тюрьмы.

Источник "КП" в правоохранительных органах сообщил, что еще до вынесения приговора сотрудники были уволены из МВД. После освобождения им в течение трех лет нельзя будет "осуществлять функции представителей власти".