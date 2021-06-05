ЮСИ и Сбербанк собрали благотворительный марафон в Ставрополе

Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

В Ставрополе при поддержке ГК "ЮгСтройИнвест" прошел Зеленый марафон Сбербанка. Средства, собранные на забеге, пойдут на благотворительность.

В 2021 году мероприятие в Ставрополе побило рекорд по количеству заявок на участие. На забег в 4,2 километра вышло более 2,5 тысяч человек разных возрастов. Кроме того, для любителей скандинавской ходьбы была подготовлена отдельная трасса.

Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

- В этом году мы впервые проводим и онлайн-забеги. Каждый их участник принимает участие в благотворительной акции – банк перечислит за каждый пройденный 1 км - 1 рубль в благотворительный фонд «Вклад в будущее». Все собранные средства будут направлены на поддержку экологии, а конкретно высадку деревьев. В Ставропольском отделении работает 5 800 сотрудников, из них около 1 000 человек принимают активное участие в забеге, - заявил управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов.

Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

Кроме забега, организаторы продумали обширную культурную программу. Пока родители участвовали в интерактивных розыгрышах, малыши строили башни из гигантского лего. На сцене играли ставропольские группы, а спортсмены показывали впечатляющие акробатические номера.

Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

- Группа компаний “ЮгСтройИнвест” всегда выступает за здоровый образ жизни. Сбербанк - наш стратегический партнер. И для нас сегодня праздник. Все вместе мы участвуем в Зеленом марафоне. Это событие объединяет ставропольцев, заряжает энергией, дарит нам радость общения. Ну, а я хочу пожелать всем здоровья и заниматься спортом, - говорит Алексей Иванов, заместитель генерального директора группы компаний “ЮГСтройИнвест”.

Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

Всего в России в Зеленом марафоне приняли участие 180 городов и более 100 тысяч человек. Из них 10 тысяч - южане.