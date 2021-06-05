В ДТП в Ставропольском крае пострадал 5-месячный грудничок

В Ипатовском городском округе из-за высокой скорости в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась 5 июня, в 14 часов, на трассе "Преградное - Ипатово". Водитель "десятки" не справился с управлением, набрав высокую скорость на мокрой дороге, и опрокинулся в кювет. В итоге пострадали два пассажира, которым 20 лет и 5 месяцев. Ребенка везли не в детском кресле, из-за травмы усугубились.

Фото: УГИБДД по СК

- За рулем "ВАЗа" находился 21-летний местный житель, который за последние два года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 9 раз. В его отношении составлен административный материал за нарушение правил перевозки ребенка. По факту автоаварии проводится проверка, - сказано в сообщении.