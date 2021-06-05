Мария Оганова из Ессентуков стала Миссис Европы - 2021

Мария Оганова. Фото: masha_oganova

Жительницу Ессентуков Марию Оганову признали победительницей конкурса красоты "Миссис России - 2021". Об этом она рассказала в своей странице в социальных сетях.

- Ессентуки, я еду с победой! - написала девушка. - Впервые за всю историю Ставропольского края. Никогда и никто не выигрывал! Я безумно рада! Спасибо за возможность.

Марии 30 лет. Она замужем, у нее есть 5-летний сын. Девушка работает в сфере красоты.

Абсолютной победительницей "Миссис Россия Мира 2021" стала жительница Новокузнецка. В номинации Миссис Россия Мира Classic среди женщин старше 40 лет оказалась лучшей женщина из Якутии. Номинацию Миссис Россия Вселенная выиграла участница из Омска.

Нашей участнице досталось звание "Миссис Европы - 2021".