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Происшествия6 июня 2021 15:41

Полиция Дагестана задержала мужчину, который вырастил «для себя» плантацию конопли

В отношении него возбуждено уголовное дело
Алина МАКСИМОВА
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Житель Дагестана стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

На плантацию наркосодержащего растения на окраине села Хтун-Казмаляр Магарамкентского района полицейские вышли во время операции «МАК-2021». Позже был установлен и владелец «огорода». Им оказался 43-летний местный житель.

- Он был задержан и доставлен в отдел, где дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану.

Сотрудникам полиции он объяснил, что возделывал плантацию из 43-х кустов исключительно для собственного употребления. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.