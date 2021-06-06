Полиция Дагестана задержала мужчину, который вырастил «для себя» плантацию конопли

Житель Дагестана стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

На плантацию наркосодержащего растения на окраине села Хтун-Казмаляр Магарамкентского района полицейские вышли во время операции «МАК-2021». Позже был установлен и владелец «огорода». Им оказался 43-летний местный житель.

- Он был задержан и доставлен в отдел, где дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану.

Сотрудникам полиции он объяснил, что возделывал плантацию из 43-х кустов исключительно для собственного употребления. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.