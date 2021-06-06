На Ставрополье путем голосования выбран новый логотип Предгорного округа

В Предгорном округе определились с новым логотипом. По информации правительства Ставрополья, бренд уже одобрен главой региона Владимировым и будет использован для повышения имиджа района.

Конкурс на логотип стартовал в феврале, а его участниками стали, как профессионалы, так и простые жители края. Всего в отборе участвовали 70 работ.

В итоге автором лучшего логотипа стало агентство IT FLAMINGO. В народной номинации победила работа Ульяны Кульбицкой из Железноводска.

Представят логотип 12 июня в День России.