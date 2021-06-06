Реконструкцию стадиона в станице Староизобильной завершат до конца июня

Реконструкция стадиона в станице Староизобильной Изобильненского округа Ставропольского края будет завершена до конца июня 2021 года. Работы были начаты год назад, в 2020 году, и проводились в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив.

- В 2020 году на стадионе были установлены новые трибуны, отреставрированы беговые дорожки, раздевалки и туалет. В этом году на объекте установят антивандальные тренажеры, уличные фонари, система видеонаблюдения, – сообщили в администрации Изобильненского округа.

На данный момент подготовлено бетонное основание под тренажёры и детский игровой городок, появились бордюры, подведено электричество, закуплено оборудование. Средства на реализацию проекта выделялись из краевого, а также местного бюджета. В финансировании также приняли участие предприниматели и жители станицы.