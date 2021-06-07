В Кисловодске индивидуального предпринимателя обвиняют в гибели рабочего при реконструкции санатория

Против 39-летнего индивидуального предпринимателя Кисловодска завершили расследование уголовного дела. Он обвиняется в нарушенияи правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель при реконструкции здания санатория в Кисловодске допустил нарушения требований безопасности.

- В частности, к выполнению строительных работ были допущены рабочие без оформления трудовых отношений и проведения необходимого инструктажа, а также без обеспечения специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты, - говорится в сообщении.

В итоге 6 марта 2021 года произошел несчастный случай. В этот день обрушился фасад здания.

Один из рабочих получил травмы и скончался на месте происшествия. Сейчас правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства.