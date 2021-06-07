В Ставрополе губернатор наградил посмертно 8-летнего мальчика, спасшего тонущего ребенка

В Ставрополе 7 июня губернатор края в преддверии Дня России вручил государственные и краевые награды местным жителям.

Отдельно Владимир Владимиров обратился к родителям 8-летнего Магомеда Абдулкаримова, награжденного посмертно медалью «За спасение погибавших». В 2019 году мальчик ценой своей жизни спас тонущего ребенка в поселке Горном Петровского городского округа.

– Вы воспитали героя. Ваш сын поступил как настоящий мужчина – в трудную минуту протянул руку помощи находящемуся в беде. Память об этом поступке должна жить, – сказал губернатор.

Всего глава региона вручил 34 награды. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.