В Железноводске прокуратура проверит информацию о поборах в детском саду

В детском саду №9 «Солнышко» Железноводска продолжается конфликт между двумя группами родителей. Об этом сообщил мэр курорта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что власти ставропольского курорта вмешались в конфликт в детском саду, где одна группа родителей пожаловалась на поборы и отсутствие ремонта, а другая группа - обвинила первую в том, что они устраивают скандалы на пустом месте.

Моисеев предъявил для обозрения аудиозапись из группы родителей с совершенно «необоснованными и оскорбительными высказывании в адрес руководства сада и его лично».

- Также я озвучил коллективное заявление родителей в прокуратуру о некорректном поведении одного из родителей, о котором я написал в ленте вчера. Вместе обсудили все вопросы, распространенные в интернете с подачи группы родителей, а также обсудили другое мнение, изложенное в коллективном обращении в прокуратуру, - заявил Моисеев.

А также рассказал, как обстоят дела на самом деле - что в первом квартале провели проверку и еще в апреле выделили деньги на ремонт сада в июле-августе.

- И об этом заявители получили своевременной ответ от управления образования. Однако ответ решили проигнорировать, - добавил он.

В этом детском садике ставропольского курорта также возникло разногласие по количеству заболевших детей в течение 2020 года. Тогда три родительницы заявили, что дети в саду повально болеют.

- Это заявление противоречит имеющимся официальным данным. Тем не менее, поручил управлению образования провести проверку по факту расхождения в цифрах. Информацию о поборах со стороны работников сада родители опровергли. Тем не менее, по факту заявленных поборов от родителей прокуратура и полиция проведет проверку, - подтвердил градоначальник.

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