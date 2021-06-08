Житель Ставрополья оправдал наличие следов алкоголя в выдыхаемом воздухе употреблением черешни

«Всему виной черешня» - так оправдал положительный результат прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения 52-летний житель села Труновского.

Накануне сотрудники Госавтоинспекцииостановили мужчину, который управлял автомобилем отечественного производства с признаками опьянения.

Ставрополец пояснил, что перед поездкой кроме черешни ничего не употреблял и был весьма удивлен, когда прибор показал у него наличие почти 0,3 мг на литр паров этанола в выдыхаемом воздухе, при допустимой норме 0,16.

По данному факту составили административный материал по статье: «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Водителю грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.