Против главы округа в Ставропольском крае заведено уголовное дело

В Изобильненском районе возбудили уголовное дело против главы администрации Изобильненского городского округа, причинившего ущерб в 6,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В марте 2020 года коммерческая организация выиграла тендер на строительство детского сада в селе Московском на 171 млн рублей. Работы должны были закончить до 20 декабря этого же года. Глава городского округа принял проект, несмотря на то, что выполнение контракта не завершено до сих пор.

СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю на основе результатов проверки региональной прокуратуры возбудил уголовное дело по статье "Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства". Расследование находится на контроле в прокуратуре Ставропольского края.