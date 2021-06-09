На Ставрополье еще два поселка обеспечены качественным водоснабжением

Специалисты завершили капитальный ремонт на главном водопроводе в Труновском округе. Пришедший в негодность аварийный участок длиной 800 метров между насосными стациями заменили полиэтиленовыми трубами.

Масштабные работы заранее прошли согласование с собственниками земельных наделов. Все это позволило оперативно, к началу лета, обеспечить качественным водоснабжением поселки Кирова и Сухой Лог. Об этом сообщает управление по информполитике правительства региона.

Основными потребителями питьевой воды там насчитывают более 2000 жителей, СХП им. Кирова, мясоперерабатывающее предприятие, школа, детский сад и личные подсобные хозяйства.

В перспективе для стабильности водоснабжения сел нужно заменить еще около 3 км водовода.