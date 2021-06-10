В Ставропольском крае от ковида за сутки скончались пять человек. Об этом утром 10 июня сообщил губернатор региона:

- Коронавирус по-прежнему опасен. К сожалению, за прошедшие сутки зарегистрировано 5 летальных исходов. Соболезную родным скончавшихся пациентов.

Всего в нашем регионе за весь период пандемии скончались 1562 человека. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 61 человека.

По словам главы региона, всем оказывается медпомощь. Число зараженных в крае достигло 55421. Есть и хорошие новости. Так, за сутки победить коронавирус смогли 95 жителей Ставрополья.