В Ставрополе МТС ускорила 4G

Скорость мобильного интернета в краевой столице выросла в полтора раза, а также улучшилось качество связи в местах с повышенной нагрузкой на сеть и большим скоплением людей.

Так, новые объекты связи для улучшения сети появились на Комсомольском пруду, в районах краевой больницы, МРЭО ГИБДД, ряда учебных заведений.

При этом скорости интернета выросли не только на этих конкретных территориях, но и на прилегающих к ним улицам.

Расширилось 4G-покрытие также в дачных поселках Ставрополя – СНТ «Нива» и ДНТ «Приозерное». С развитием удаленных способов работы, а также с наступлением теплых дней количество пользователей, постоянно проживающих там, выросло вдвое.