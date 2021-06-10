Участник драки чиновников в Дагестане арестован за избиение депутата

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В Махачкале арестовали участника драки около Дома Профсоюзов. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, мужчину арестовали по подозрению в избиении депутата, который также участвовал в потасовке. Процедура задержания прошла в день, когда случилось ЧП - 1 июня. На следующий день ему избрали меру пресечения.

У арестованного есть депутатский мандат, отметил источник. Он и еще одно неустановленное лицо проходят по делу о причинении вреда средней тяжести. У пострадавшего травмирована голова, он тоже работает чиновником в Дагестане. Официального подтверждения информации пока нет.