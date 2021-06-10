Судье из Дагестана грозит срок за служебный подлог по делу полицейского

Следственный комитет России по Республике Дагестан сообщил, что судья Ахтынского районного суда обвиняется в служебном подлоге по делу начальника ОМВД России по этому же району.

По версии следствия, сначала судья оправдал полицейского, а потом подменил документы так, чтобы апелляции потерпевшего прошли мимо суда. Дело было в 2015 году: глава ОМВД был пьян и решил собрать всех подчиненных без причины. Когда перед ним оказался строй, он выбрал жертву и стал публично унижать мужчину, а затем сильно избил его.

Были все условия для обвинительного приговора, но судья проигнорировал доказательства и оправдал полицейского. Но прокурор не согласился с таким решением и обжаловал решение суда.

Тогда для реализации задуманного в 2017 году судья изготовил подложные листы протоколов судебных заседаний и заменил их. Поэтому вышестоящая судебная инстанция оставила без удовлетворения апелляционные представление прокурора и жалобу потерпевшего.

Таким образом, судья нарушил право человека на на доступ к правосудию.