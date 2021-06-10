Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 июня 2021 21:23

Судье из Дагестана грозит срок за служебный подлог по делу полицейского

Сейчас следователи собирают доказательства
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Следственный комитет России по Республике Дагестан сообщил, что судья Ахтынского районного суда обвиняется в служебном подлоге по делу начальника ОМВД России по этому же району.

По версии следствия, сначала судья оправдал полицейского, а потом подменил документы так, чтобы апелляции потерпевшего прошли мимо суда. Дело было в 2015 году: глава ОМВД был пьян и решил собрать всех подчиненных без причины. Когда перед ним оказался строй, он выбрал жертву и стал публично унижать мужчину, а затем сильно избил его.

Были все условия для обвинительного приговора, но судья проигнорировал доказательства и оправдал полицейского. Но прокурор не согласился с таким решением и обжаловал решение суда.

Тогда для реализации задуманного в 2017 году судья изготовил подложные листы протоколов судебных заседаний и заменил их. Поэтому вышестоящая судебная инстанция оставила без удовлетворения апелляционные представление прокурора и жалобу потерпевшего.

Таким образом, судья нарушил право человека на на доступ к правосудию.