На Ставрополье фермер обманул краевой минсельхоз на 600 тысяч рублей

50-летний житель Нефтекумска обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 2019 и 2020 годах глава КФХ представил в министерство сельского хозяйства Ставрополья документы с недостоверными сведениями о выращенных им в 2018 и 2019 годах овощных культурах.

Это позволило ему получить субсидию на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ.

Своими действиями 50-летний фермер причинил ущерб бюджету Ставропольского края в размере свыше 600 тысяч рублей.

Следователи уже провели судебные экспертизы, осмотрели и приобщили к уголовному делу вещественные доказательства, допросили свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.