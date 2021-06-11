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Происшествия11 июня 2021 11:34

На Ставрополье фермер обманул краевой минсельхоз на 600 тысяч рублей

Против него возбудили уголовное дело
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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50-летний житель Нефтекумска обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 2019 и 2020 годах глава КФХ представил в министерство сельского хозяйства Ставрополья документы с недостоверными сведениями о выращенных им в 2018 и 2019 годах овощных культурах.

Это позволило ему получить субсидию на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ.

Своими действиями 50-летний фермер причинил ущерб бюджету Ставропольского края в размере свыше 600 тысяч рублей.

Следователи уже провели судебные экспертизы, осмотрели и приобщили к уголовному делу вещественные доказательства, допросили свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.