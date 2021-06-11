В Ставропольском крае под суд пойдет телевизионный экстрасенс

В Ставропольском крае утвердили обвинение по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался мужчины, представлявшийся экстрасенсом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчину обвиняют в 15 эпизодах мошенничества, совершенных с апреля 2017 по январь 2020 года. Он действовал в составе преступной группы, которая распространила рекламу на телевизионных каналах с указанием номера телефона об оказании экстрасенсорной помощи. Ущерб оценен в 9,7 млн рублей.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении остальных членов организованной группы выделено в отдельное производство, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.