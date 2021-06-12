Директор санатория "Луч" в Кисловодске заподозрен в причинении ущерба Минздраву

В Ставропольском крае завели уголовное дело против директора санатория "Луч" Владимира Шекемова. Его подозревают в превышении должностных полномочий и причинении материального ущерба, сообщает СУ Следственного комитета России по Ставрополью.

Мужчина за девять месяцев бесплатно принял в учреждении не менее 30 своих знакомых. Поскольку "Луч" подчинен Минздраву России, ведомству был нанесен материальный ущерб, оцененный в 2,3 млн рублей. Уголовное дело в отношении Шекемова возбудил самолично глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов.

- Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена в результате эффективного взаимодействия следователей СКР и сотрудников УФСБ России по Ставропольскому краю. Расследование уголовного делу поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю, - сообщает пресс-служба ведомства.