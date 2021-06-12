Потребительские цены в Ставропольском крае за полгода выросли на 3%

В Ставропольском крае с начала года увеличился индекс потребительских цен. Рост составил 3,2%, сообщает Северо-Кавказстат.

Увеличение с начала года наблюдается в стоимости продовольственных товаров (5,6%), непродовольственных (2,7%) и услуг (1,1%). За месяц общий рост индекса потребительских цен составил 0,9%.

Среди продовольственных товаров подорожали плодоовощная продукция на 2,3%. Стали дороже многие продукты, кроме помидоров (упали на 9,7%), огурцов (на 18%) и других. Заметен также подъем цен на мясо, рыбу и молочку. Среди других продовольственных товаров дороже стали кексы, рулеты, кофе натуральный в зернах и молотый, напитки газированные, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, крупа гречневая-ядрица, соки фруктовые, консервы овощные для детского питания, майонез - в среднем на 4-6,8%.

Однако среди услуг на 8,4% подешевели поездки в ОАЭ и на 13,1% - перелеты в расчете на 1000 километров пути.