После сильных дождей в Ставрополе восстановят асфальт на улице Баумана

На днях в соцсетях появилась информация об улице Полевой в Ставрополе, где якобы размыло дорогу. Туда выехал представитель администрации, чтобы выяснить подробности. Оказалось, что на видео инстаграм-паблика – газель, водитель которой по невнимательности заехал за территорию грунтовой дороги.

В том месте она заканчивается, дальше жилых домов нет. С естественного холма идут грунтовые воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Тем временем в городе решили, что будут восстанавливать асфальтовое покрытие по ул. Баумана в районе ул. Полевой. Там расчистят ливневый лоток, который забился бытовым мусором, принесенным водой с территорий выше.

Сезон дождей в Ставрополе не собирается прощаться с местными жителями. В День России в краевом центре снова был ливень, который подпортил горожанам праздничный день.