В Ставрополе задержали участников массовой драки на Тухачевского

Инцидент произошел в воскресенье, 13 июня, на улице Тухачевского в городе Ставрополе. Группа молодых людей устроила потасовку на оживленном участке улице. Один из очевидцев снял драку на видео и отправил в социальные сети. Ролик быстро разлетелся по городским пабликам.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции. Участники конфликта были задержаны и доставлены в отделение. Что стало причиной потасовки не сообщается.

- Сотрудники полиции проводят необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в УМВД по городу Ставрополю.