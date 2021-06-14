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Происшествия14 июня 2021 9:08

В Ставрополе задержали участников массовой драки на Тухачевского

Правоохранительные органы проводят проверку
Алина МАКСИМОВА
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Инцидент произошел в воскресенье, 13 июня, на улице Тухачевского в городе Ставрополе. Группа молодых людей устроила потасовку на оживленном участке улице. Один из очевидцев снял драку на видео и отправил в социальные сети. Ролик быстро разлетелся по городским пабликам.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции. Участники конфликта были задержаны и доставлены в отделение. Что стало причиной потасовки не сообщается.

- Сотрудники полиции проводят необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в УМВД по городу Ставрополю.