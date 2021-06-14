Полиция вернет пятигорчанке ее «Газель», украденную и проданную в соседнем регионе

Пятигорские сотрудники правоохранительные органов вернут 34-летней местной жительнице угнанную у нее ранее «Газель».

Женщина заявила в полицию об исчезновении своей машины, которая была припаркована во дворе многоквартирного дома. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к угону причастен ранее судимый 37-летний житель соседнего региона. Злоумышленник вскрыл дверь отверткой и завел машину, используя специальную рукоятку. «Газель» он отогнал к себе домой и продал за 100 тысяч рублей.

- В настоящее время транспорт изъят оперативниками и после проведения необходимых процессуальных действий будет возвращен законной владелице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По данному факту заведено дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан и помещен под стражу сроком на два месяца.