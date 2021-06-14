Прокуратура Ставрополья проводит проверку по факту смертельного ДТП с подростком

Смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в субботу, 13 июня, в Новоалександровском городском округе.

По предварительным данным, на трассе ст. Расшиватская - пос. Радуга столкнулись ВАЗ-211340 и мопед, за рулем которого находился 15-летний подросток. С ним в качестве пассажира была девочка. В результате аварии подросток погиб, девочка попала в больницу.

По данному факту прокуратура региона инициировала проверку.

- Для координации работы следственных и правоохранительных органов на место аварии выезжал прокурор Новоалександровского района. По данному факту прокуратурой края незамедлительно организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Также по факту ДТП возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле надзорного ведомства.