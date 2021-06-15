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Происшествия15 июня 2021 10:00

На Ставрополье с 14 по 24 июня пройдет операция «Скорость»

При выявлении нарушителей, данные передаются ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю

На трассах Ставрополья, где происходят аварии по причине несоблюдения участниками безопасного скоростного режима, проводится профилактическая операция по контролю за скоростью.

Операция стартовала 14июня, и продлится до 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Рейды пройдут в Александровском, Грачевском, Буденновском, Шпаковском, Благодарненском, Георгиевском, Кировском, Минераловодском, Изобильненском, Новоалександровском, Советскоми Ипатовском городских округах, на федеральной трассе «Кавказ», «Минеральные Воды – Кисловодск, на объездных дорогах КМВ и трассах вблизи Ставрополя.

Рейды проводятся круглосуточно. Мобильные приборы измерения скорости движения используют наряды ДПС и скрытые патрули, не обозначенные цветографической окраской.

При выявлении нарушителей, данные передаются ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала.