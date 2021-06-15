В Пятигорск 15 июня с рабочим визитом прибыл премьер-министр России Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин 15 июня прибыл с рабочей поездкой в СКФО. Сообщается, что у главы правительства запланирован ряд мероприятий в Пятигорске.

В частности, Михаил Мишустин посетит предприятие, занимающееся производством фасовочно-упаковочного оборудования для пищевой промышленности. Также он собирается посетить музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история».

Кроме того, у Михаила Мишустина запланировано проведение совещания по вопросам развития Северо-Кавказского Федерального округа.

Намечены беседы с полпредом президента в округе Юрием Чайкой и главами регионов Северного Кавказа.

Напомним, недавно Мишустин отправился с рабочей поездкой в Дагестан. Там он встретился с врачами, а потом поехал в основанную в 6 веке крепость Нарын-Кала.

Для премьера провели небольшую экскурсию, а потом рассказали о грандиозных планах развития Дербента.