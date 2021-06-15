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Общество15 июня 2021 13:53

Путин назначил на Ставрополье новых судей

Документ опубликовали на официальном сайте ведомства
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Президент России Владимир Путин назначил новых судей на Ставрополье. Так, на официальном сайте краевого суда опубликован указ президента РФ от 11 июня 2021 года.

В нашем регионе, как гласит документ, были назначены: судья Изобильненского районного суда - Шаманская Олеся Алексеевна; судья Промышленного районного суда Ставрополя Бирабасова Медине Аубекировна; судья Октябрьского районного суда Ставрополя - Погодина Нина Викторовна.

Скрипник Андрей Валериевич назначен представителем президента РФ в квалификационной коллегии судей Ставропольского края.