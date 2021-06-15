Путин назначил на Ставрополье новых судей

Президент России Владимир Путин назначил новых судей на Ставрополье. Так, на официальном сайте краевого суда опубликован указ президента РФ от 11 июня 2021 года.

В нашем регионе, как гласит документ, были назначены: судья Изобильненского районного суда - Шаманская Олеся Алексеевна; судья Промышленного районного суда Ставрополя Бирабасова Медине Аубекировна; судья Октябрьского районного суда Ставрополя - Погодина Нина Викторовна.

Скрипник Андрей Валериевич назначен представителем президента РФ в квалификационной коллегии судей Ставропольского края.