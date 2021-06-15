Ремонт 7 км дорог за 300 млн рублей заканчивается в Невинномысске

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщили, что ремонтные работы на дорогах Невинномысска подходят к концу. В общей сложности завершили больше 7 км дорог за 300 млн рублей.

Ремонтировали участки на пяти улицах города: 3 Интернационала, Линейной, Революционной, Социалистической и Объездной дороге от улицы Калинина до улицы Апанасенко. Здесь заменили асфальтовое покрытие, бордюры, заменили люки, обустроили обочины. В регионе ремонт дорог проходит комплексно.

Как отметили в ведомстве, все работы идут строго по графику - дожди не помешают завершить ремонт в срок.

Ранее "КП-Северный Кавказ" публиковала материал, связанный с Невинномысском. В городе при загадочных обстоятельствах пропала женщина с единорогом. Волонтеры уже ищут ее.