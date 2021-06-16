На Ставрополье женщина прикинулась инвалидом и заработала 700 тысяч рублей

В Туркменском районе 47-летняя женщина решила заработать на ложной инвалидности. Для этого она предоставила документ, где были указаны ложные сведения о признании ее инвалидом бессрочно.

Согласно этому документу, ей предоставили социальную выплату. Сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Позже оказалось, что у ставропольчанки нет заболевания, позволяющие признать ее инвалидом 2 группы. Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».