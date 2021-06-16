Перенесенное авиашоу "Железные крылья" пройдет в июле 2021 года в Железноводске

Мэр Железноводска Евгений Моисеев сообщил, что перенесенное из-за коронавируса авиашоу "Железные крылья" пройдет в середине июля этого года. В этот раз мероприятие пройдет с максимальным размахом.

- Грандиозное авиашоу "Железные крылья" с участием пилотажной группы "Стрижи" и боевой авиации ВКС РФ пройдет в Железноводске 16-17 июля. На авиашоу будут исполнены "Групповая петля Нестерова", парный "Колокол", "Зеркало", "Ухо", "Горка", синхронная "Бочка", роспуски "Фонтан", "Тюльпан" и многие другие трюки. Это уникальное по формату мероприятие в нашем крае, - рассказал градоначальник.

Шоу является частью программы акции "Военная служба по контракту - твой выбор". Помимо показательных выступлений развернут выставку, посвященную военной технике, проведут концерты и многое другое.

Железноводск проводил "Железные крылья" в 2018 году, на которое пришло больше 100 тысяч зрителей.