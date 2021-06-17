В Ставрополе полицейские нашли потерявшегося малыша

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Сотрудники Госавтоинспекции краевого центра лейтенант полиции Константин Москвицов и старший сержант полиции Андрей Савельев находились на маршруте патрулирования в Октябрьском районе города Ставрополя.

Во время несения службы к полицейским обратилась женщина, которая со слезами на глазах рассказала, что у нее пропал сын. Мальчик ушел напрогулку и не вернулся даже спустя несколько часов. Мобильный телефон ребенок с собой не взял.

Сотрудники оперативно доложили в дежурную часть подразделения ГИБДД о пропаже ребенка, а сами оправились на его поиски.

Через несколько минут пропавшего малыша наряд ДПС обнаружил в одном из дворов Ставрополя. Оказалось, что мальчик просто потерял счет времени и заигрался с другими детьми.

Правоохранители оперативно доставили ребенка к матери.

Уже вечером ставропольчанка решила поблагодарить за проявленное понимание и неравнодушное отношение сотрудников ДПС. Женщина опубликовала информацию в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.