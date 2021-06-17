На Ставрополье женщина из-за ссоры с соседкой угрожала убить ее сына-подростка

43-летняя жительница села Александрии обратилась в местный отдел полиции с заявлением. Она просила принять меры к ее соседке, угрожавшей ее сыну убийством. На место происшествия прибыли правоохранители.

Позже выяснилось, что живущие по соседству женщины часто конфликтовали.

После очередной ссоры 48-летняя злоумышленница, схватив нож, стала высказывать в адрес сына соседки угрозы убийством.

Подросток испугался за свою жизнь и рассказал о происходящем матери. Подозреваемую доставили в отдел полиции, где она призналась в содеянном.

Против нее возбудили уголовное дело по статье: «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.