В Ставрополе сотрудники администрации пойдут под суд за обман бизнесмена

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение по делу о покушении на мошенничество. На скамье окажутся два сотрудника администрации, передает пресс-служба ведомства.

Один из обвиняемых в ходе рассмотрения обращений горожан выявил, что предприниматель использовал землю не по назначению, предусмотренному документами. Сотрудник не мог составить протокол, но о факте узнал его коллега, который предложил обмануть бизнесмена. Они хотели убедить его, что полномочия есть и они могут "договориться" за 40 тысяч рублей. Злоумышленников поймали в момент передачи денег.

- Свою вину в совершении инкриминируемых преступлений мужчины признали в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Ставропольского края.