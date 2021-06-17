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Общество17 июня 2021 15:39

Сильно обветшавший поклонный крест на Беспутской поляне под Ставрополем заменили на новый

В ближайшее время его освятят
Татьяна ЧЕНЦОВАТатьяна ЧЕНЦОВА
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Крест сильно обветшал

Крест сильно обветшал

Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

В государственном природном заказнике Беспутская поляна рядом с Сенгилеевским водохранилищем под Ставрополем установили новый поклонный крест. Старый, который стоял здесь на протяжении 20 лет, сильно обветшал.

Лесничество вместе с Невинномысской и Ставропольской епархией решили заменить крест на новый. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Инстаграме.

Крест изготовили в мастерской Вячеслава Пахомова по благословению протоиерея Александра Гомзяка, настоятеля храма святого преподобного Сергия Радонежского. Также глава региона уточнил, что старый крест демонтировали и отвезли на территорию одного из храмов, а новый скоро будет освящен.