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Происшествия17 июня 2021 15:47

В Георгиевске пассажирка «Газели» сломала в аварии бедро

За рулем был 63-летний житель Георгиевского городского округа
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Инцидент произошел 16 июня, около 13:00, на ул. Октябрьской в Георгиевске. Водитель ГАЗели не справился с управлением, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и врезался в газовый колодец.

Перелом бедра получила 55-летняя пассажирка автомобиля. За рулем транспорта был 63-летний житель Георгиевского городского округа.

Он в аварии не пострадал. Как выяснилось, мужчина был трезв.

Транспортное средство принадлежит организации. Целостность колодца не нарушена, повреждена только внешняя стенка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По факту происшествия проводится проверка.