В Георгиевске пассажирка «Газели» сломала в аварии бедро

Инцидент произошел 16 июня, около 13:00, на ул. Октябрьской в Георгиевске. Водитель ГАЗели не справился с управлением, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и врезался в газовый колодец.

Перелом бедра получила 55-летняя пассажирка автомобиля. За рулем транспорта был 63-летний житель Георгиевского городского округа.

Он в аварии не пострадал. Как выяснилось, мужчина был трезв.

Транспортное средство принадлежит организации. Целостность колодца не нарушена, повреждена только внешняя стенка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По факту происшествия проводится проверка.