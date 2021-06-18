На Ставрополье мужчина предложил 15-летней девочке секс за деньги

В Петровском городском округе СКР подозревает мужчину в понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера

35-летний житель Петровского городского округа подозревается в понуждении к действиям сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел в мае 2021 года. Герой этой истории заставлял 15-летнюю девочку вступить с ним в сексуальные отношения, обещая ей оказать материальную помощь.

В итоге ему приходится за свое непристойное желание отвечать по закону. Сейчас он находится под стражей. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.