Мать оштрафовали за побои сына на Ставрополье

Нефтекумский районный суд Ставрополья вынес решение по административному делу за нанесение побоев 8-летнему мальчику. В марте 2021 года гражданка Теблоева дважды ударила своего сына ногой по туловищу. У ребенка были несерьезные травмы, которые не повлекли последствий, указанных в статье "Причинение легкого вреда здоровью".

- С учетом наличия смягчающих обстоятельств, которыми суд признал наличии троих несовершеннолетних детей, и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд признал Теблоеву Л. виновной в совершенном преступления и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей, - сказано в сообщении.

В открытом реестре есть аналогичное дело Теблоевой. Ранее за стычку с соседкой она была оштрафована на 5 тысяч рублей.