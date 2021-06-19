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Происшествия19 июня 2021 15:51

Против судьи из Михайловска заведено дело о покушении на мошенничество

Соответствующее разрешение дала коллегия
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить уголовное дело против судьи Шпаковского районного суда Евгения Гладских. Об этом сказано в итоговых документах о третьем заседании ВККС РФ.

Соответствующее прошение выдвинул глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Согласно тексту документа, Гладских подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Подробности дела не известны.

Ранее Гладских привлекали к дисциплинарной ответственности за нарушение ФЗ "О статусе судей". По данным коллегии судей Ставрополья, он получал доплату в 5% за кандидатскую степень, но сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю выявили нарушения. Поначалу Гладских отрицал вину, но через месяц согласился с виной и отдал все деньги, которые получил по такой надбавке за 6 лет, а именно - 71 тысячу рублей.

Коллегия судей Ставропольского края уволила Гладских, но Верховный суд РФ отменил решение и вернул мужчину на службу.