Против судьи из Михайловска заведено дело о покушении на мошенничество

Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить уголовное дело против судьи Шпаковского районного суда Евгения Гладских. Об этом сказано в итоговых документах о третьем заседании ВККС РФ.

Соответствующее прошение выдвинул глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Согласно тексту документа, Гладских подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Подробности дела не известны.

Ранее Гладских привлекали к дисциплинарной ответственности за нарушение ФЗ "О статусе судей". По данным коллегии судей Ставрополья, он получал доплату в 5% за кандидатскую степень, но сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю выявили нарушения. Поначалу Гладских отрицал вину, но через месяц согласился с виной и отдал все деньги, которые получил по такой надбавке за 6 лет, а именно - 71 тысячу рублей.

Коллегия судей Ставропольского края уволила Гладских, но Верховный суд РФ отменил решение и вернул мужчину на службу.