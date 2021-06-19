Создателя "группы смерти" из Ессентуков обвиняют в гибели двух подростков

В Ставропольском крае задержали 19-летнего жителя Ессентуков, которого обвиняют в убийстве двух подростков из Липецкой области. Он был автором новой "группы смерти", следует из сообщения СКР.

Следствие было установлено, что в июне 2021 года задержанный создал в мессенджере группу, в которой раздавал опасные задания для подростков. В том числе администратор критиковал важные общественные институты - институт дружбы, семьи - и пропагандировали депрессивное настроение и насилие. От рук жителя Ставрополья пострадали два подростка, состоявших в его "группе смерти". За что против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

- Ему уже предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте. Следственно-оперативная группа провела серию обысков в 10 регионах Российской Федерации, уже назначены необходимые экспертизы, допрошены свыше 50 подростков, состоявших в деструктивных группах, широкий круг свидетелей, - сообщает Следственный комитет России.

Ведомство также уточнило, что попавшие под влияние подростки погибли на железной дороге в Липецкой области. Ранее в СМИ появлялись аналогичные преступления. Telegram-канал Baza сообщал, что 11 июня 14-летняя девочка погибла на станции Долгоруково. Через три дня там же погиб ее 16-летний друг. Оба они состояли в "группе смерти".