Ставропольские кинологи показали работу служебных собак по поиску наркотиков

Ставропольские кинологи продемонстрировали призывникам, как служебные собаки ищут наркотические и психотропные препараты. Мероприятие прошло в рамках акции «Призывник», которая проходит в эти дни по всей стране.

С призывниками сотрудники ставропольского Главка встретились на базе крайвоенкомата.

- Сотрудники полиции рассказали молодежи о мерах уголовной и административной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также деятельности органов внутренних дел по противодействию наркопреступности в сети Интернет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.