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Общество20 июня 2021 11:01

Ставропольские кинологи показали работу служебных собак по поиску наркотиков

Участниками мероприятия стали призывники
Алина МАКСИМОВА
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Ставропольские кинологи продемонстрировали призывникам, как служебные собаки ищут наркотические и психотропные препараты. Мероприятие прошло в рамках акции «Призывник», которая проходит в эти дни по всей стране.

С призывниками сотрудники ставропольского Главка встретились на базе крайвоенкомата.

- Сотрудники полиции рассказали молодежи о мерах уголовной и административной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также деятельности органов внутренних дел по противодействию наркопреступности в сети Интернет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.