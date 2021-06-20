Пыльная буря мешает движению на трассах в четырех районах Ставрополья

Сразу четыре района Ставрополья оказались в зоне пыльной бури, которая еще вчера буйствовала в краевом центре и близлежащих округах. О плохой видимости на трассах края предупредила краевая госавтоинспекция.

- Госавтоинспекция Ставропольского края информирует участников дорожного движения об ухудшении погодных условий. Наблюдается пыльная буря, которая сильно ограничивает видимость, - сообщает пресс-служба ведомства.

Пыльная буря наблюдается в Буденновском, Апанасенковском, Туркменском и Нефтекумском районах.

- Рекомендуется отказаться от поездок в восточном направлении! – говорится в сообщении.