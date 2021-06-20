Вандалы сломали меч Бештау в Железноводске

Меч героя Бештау, установленный в Железноводске, сломали вандалы. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала глава курортного города Евгений Моисеев.

Мэр Железноводска пристыдил «вандала» и предложил проявить смелость, назвав свое имя:

- Если такой смелый - напиши своё имя, опубликуй видео. Пусть же народ узнает своего "героя". Да, и знай, что на этом свою самооценку не поднимешь - зря стараешься, - заявил Моисеев.

Обратился глава курорта и к свидетелям акта вандализма с просьбой «не проходить мимо» и написать ему в личные сообщения.