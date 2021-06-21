В Ставропольском крае отремонтируют 107 км дорог

На еженедельном рабочем совещании под председательством губернатора Ставрополья обсудили реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2021 году в нашем регионе на реализацию национального проекта из бюджетов всех уровней направили почти 2 миллиарда рублей. Запланированы работы на 45 объектах. Будут отремонтированы 107 километров дорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Отдельно затронули вопросы реализации программы «Комфортная городская среда». На Ставрополье на проекты благоустройства в рамках программы в этом году направили 865 миллионов рублей.

Строительная готовность объектов составляет 64%. Работы ведутся в соответствии с графиком.