Замминистра просвещения Кабардино-Балкарии пошел под суд за дорогую мебель

В прокуратуре Кабардино-Балкарии рассказали, что одного из заместителей министра просвещения, науки и по делам молодежи сняли с поста на время судебного разбирательства. Чиновник подозревается в присвоении государственных денег.

Имя чиновника не называют, но у министра Анзора Езаова три заместителя: Екатерина Мисостова, Аслан Битуев и Ачемез Мокаев.

По данным следствия, в 2019 году один из них указал в документации завышенную цену на мебель и оборудование для центров переподготовки педагогических работников. Также он акты приема-передачи товара несмотря на то, что поставщик на тот момент выполнил не все взятые обязательства.

В итоговом чеке - 7,3 млн рублей, а на деле - 5,1 миллион. Таким образом замминистра "положил в карман" 2,2 миллиона рублей.