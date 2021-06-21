В Невинномысске досрочно открыли восстановленный путепровод на Гагарина

Открытие путепровода. Фото: инстаграм-аккаунт губернатор Ставрополья

В администрации Невинномысска рассказали об открытии отремонтированного путепровода по улице Гагарина. Это один из важнейших дорожно-транспортных объектов. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и градоначальник Михаил Миненков торжественно открыли путепровод.

Он начал работать с сегодняшнего дня. Во время мероприятия Владимиров символично убрал знак, запрещающий проезд, и установил другой - разрешающий движение. Реконструкция путепровода была глобальной: расширили проезжую часть до 4 полос, обустроили пешеходную зону, заменили коммуникации.

Работы завершились раньше срока, потому что городу остро требовался проезд. На все было потрачено 662 млн рублей.

- Путепровод через железнодорожные пути на улице Гагарина был построен более 50 лет назад. С учетом сильно возросшей транспортной нагрузки его возможностей не хватало для потребностей города, техническое состояние так же требовало действий, - сказано в сообщении мэрии.