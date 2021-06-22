На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 88 человек. Число зараженных достигло 56233. За вчерашний день выздоровели 42 человека, а за весь период пандемии – 53326.

К сожалению, до сих пор продолжают умирать пациенты, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. За суки скончались еще 6 человек.

Число умерших на Ставрополье достигло 1624. Губернатор выразил соболезнования родным и близким этих людей.

- Пандемия не закончилась, и защищать себя от угроз, которые она несет, по-прежнему важно. Уберечься от вируса поможет вакцинация и меры профилактики. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.